Die Analysten von Kepler Cheuvreux haben die Bewertung für die Aktien von Daimler auf "KAUFEN" mit einem Kursziel von 90 Euro belassen. Das Elektro-Konzeptmodell EQXX habe die Schallmauer einer Reichweite von mehr als 1000 Kilometern mit nur einer Batterieladung durchbrochen, so die Experten in einer gestern veröffentlichten Studie. Damit sinke die "Reichweitenangst" der Verbraucher. Der Daimler-Ansatz sei "höchst revolutionär", was Effizienz und Kosten des Fahrzeugs betrifft. dpa-AFX Analyser ____________________________________________________________________________ ...

