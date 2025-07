NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das US-Analysehaus Bernstein Research hat Daimler Truck auf "Underperform" mit einem Kursziel von 32 Euro belassen. Die jüngste Kursstärke der Aktie deute darauf hin, dass der Markt vom Kapitalmarkttag in den USA am kommenden Dienstag positive Nachrichten erwarte, schrieb Harry Martin in seinem am Freitag vorliegenden Ausblick. Eine Aktualisierung der Jahresziele sei wahrscheinlich. Der Fokus dürfte indes auf den langfristigen Zielen liegen. Martin bleibt mit Blick auf den Nutzfahrzeughersteller aber vorsichtig./rob/gl/la



ISIN: DE000DTR0CK8

