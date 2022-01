"Erwerbstätigkeit steigt weiter an", klingt gut. Klingt nach: Wirtschaft brummt, Plan wird übererfüllt und allen geht es gut. Unter dieser Überschrift berichtet das Statistische Bundesamt über den Stand der Erwerbstätigkeit im November und spricht von einer "rechnerisch guten Entwicklung". Demnach waren in Deutschland in diesem November 45,3 Millionen ...

