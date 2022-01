Der Wiener Aktienmarkt dürfte am Mittwoch gut behauptet starten. Eine vorbörsliche Indikation auf den heimischen Leitindex ATX zeigt gegen 8.30 Uhr ein Plus von 0,2 Prozent. Auch andere Börsen in Europa dürften nach den jüngsten Gewinnen vorerst eine Pause einlegen.Wichtige Unternehmensnachrichten lagen in der Früh nicht vor. Impulse könnten im Tagesverlauf der Einkaufsmanagerindex der Dienstleister ...

Den vollständigen Artikel lesen ...