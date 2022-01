Unterföhring (ots) -Joko Winterscheidt verliert seine Show, ProSieben gewinnt spielend den Dienstagabend. "Wer stiehlt mir die Show?" (immer dienstags, 20:15 Uhr, ProSieben) glänzt mit sensationellen 19,3 Prozent Marktanteil (14-49 J.) in der Prime Time am Dienstag und startet damit so stark wie nie zuvor in eine neue Staffel. Mit herausragenden 11,6 Prozent ist ProSieben souveräner Marktführer am Dienstag bei den 14- bis 49-jährigen Zuschauer:innen.Am Dienstag begrüßt Mark Forster zu "Wer stiehlt Mark Forster die Show?"Musiker Mark Forster setzt sich am Dienstag im Finale gegen den Gastgeber und Quiz-Erfinder Joko Winterscheidt durch und stiehlt ihm im wahrsten Sinne die Show. Mark Forster wird kommenden Dienstag, 11. Januar 2022, um 20:15 Uhr zum ersten Mal zum Moderator einer Quizshow und präsentiert "Wer stiehlt Mark Forster die Show?" auf ProSieben - ganz nach seinen Wünschen.Joko Winterscheidt wird am Dienstag als Kandidat in seiner eigenen Sendung versuchen, seine Show zurückzugewinnen. Dazu muss er sich gegen seine Mitspieler:innen Anke Engelke, Riccardo Simonetti und Wildcard-Kandidatin Marie in acht Spielrunden erfolgreich ins Finale quizzen. Nur wer hier gegen Mark Forster besteht, gewinnt die Show und wird Moderator:in von "Wer stiehlt mir die Show?"."Wer stiehlt Mark Forster die Show?" - Dienstag, 11. Januar 2022 um 20:15 Uhr auf ProSieben und auf JoynHashtag zur Show: WSMDSBasis: Marktstandard TV; Quelle: AGF in Zusammenarbeit mit GfK | videoSCOPE | Seven.One Entertainment Group | Business Intelligence; Erstellt: 05.01.2022 (vorläufig gewichtet)Pressekontakt:Kevin KörberCommunications & PRShow & Comedyphone: +49 (0) 89 95 07 - 1187email: kevin.koerber@seven.onePhoto Production & EditingClarissa Schreinerphone: +49 (0) 89 95 07 - 1191email: clarissa.schreiner@seven.oneOriginal-Content von: ProSieben, übermittelt durch news aktuellOriginalmeldung: https://www.presseportal.de/pm/25171/5113899