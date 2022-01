DJ ÜBERBLICK am Morgen/Konjunktur, Zentralbanken, Politik

Kashkari sieht Inflation als unterschätzt an

Der Präsident der Minneapolis Fed sieht zwei unterschiedliche Risiken für die US-Wirtschaft. Die Inflation sei stärker gestiegen und habe länger gedauert, als er erwartet habe, gab der Präsident der Minneapolis Fed, Neel Kashkari, zu. Seit seinem Amtsantritt bei der Fed im Jahr 2016 hat sich Kashkari als einer der führenden Befürworter niedriger Zinssätze bei der Zentralbank erwiesen, damit der Arbeitsmarkt an Stärke gewinnt. Letztes Jahr spielte er das Risiko einer höheren Inflation herunter und sagte, die Preissteigerungen würden "vorübergehend" sein.

API-Daten zeigen Rückgang der US-Rohölbestände - Benzinvorräte gestiegen

Die Rohöllagerbestände in den USA sind in der zurückliegenden Woche um 6,4 Millionen Barrel zurückgegangen, wie aus Daten des privaten American Petroleum Institute (API) hervorgeht. In der Vorwoche war ein Minus von 3,1 Millionen Barrel berichtet worden. Die Benzinbestände erhöhten sich um 7,1 Millionen Barrel nach minus 0,3 Millionen eine Woche zuvor.

Ifo-Institut: Lage der Autoindustrie verschlechtert sich

Die Lage in der deutschen Autoindustrie hat sich nach Angaben des Ifo-Instituts für Wirtschaftsforschung den fünften Monat in Folge verdüstert. Der Ifo-Indikator für die Branche fiel auf minus 1 Punkt im Dezember, nach plus 7,9 im November, wie das Institut bekanntgab. "Diese abermalige Verschlechterung ist von den Herstellern getrieben, nicht von den Zulieferern", sagte der Leiter des Ifo-Zentrums für Industrieökonomik und neue Technologien, Oliver Falck. Der Lageindikator für die Hersteller fiel demnach deutlich auf 15,6 Punkte von 36,5 Zählern.

PBoC erhöht vor Neujahrsfest Liquidität

Chinas Zentralbank wird laut einem Bericht des staatlichen China Securities Journal wahrscheinlich die Liquidität im Bankensystem erhöhen, um möglichen Engpässen vor dem Neujahrsfest zu begegnen. Die People's Bank of China (PBoC) sorge normalerweise zu Beginn des Jahres für reichlich Liquidität, so die Zeitung. In diesem Jahr werde die Liquidität im Januar jedoch durch verschiedene Faktoren beeinflusst, insbesondere durch das Neujahrsfest, das Anfang Februar stattfinde. Viele Finanzinstitute sind sich dem Bericht zufolge sicher, dass die Zentralbank eine angemessene Liquidität aufrechterhalten wird und erwarten, dass die PBoC "die Intensität der Offenmarktgeschäfte ab der zweiten Monatshälfte erhöhen wird".

Baerbock betont vor Antrittsbesuch in Washington Einigkeit mit den USA

Vor Beginn ihrer Reise nach Washington hat Bundesaußenministerin Annalena Baerbock (Grüne) die Bedeutung der Partnerschaft mit den USA angesichts des Ukraine-Konflikts mit Russland hervorgehoben. "Als Europäer haben wir keinen stärkeren Partner als die USA", erklärte Baerbock am Mittwochmorgen. Bei ihrem Treffen mit dem US-Kollegen Antony Blinken wolle sie die gemeinsame Botschaft an Moskau betonen: Das russische Handeln in Bezug auf die Ukraine sei "mit einem klaren Preisschild gekennzeichnet".

Macron will Ungeimpfte "bis zum bitteren Ende nerven"

Frankreichs Präsident Emmanuel Macron hat sich entschlossen im Kampf gegen Corona-Impfverweigerer gezeigt. Er werde Ungeimpfte "bis zum bitteren Ende nerven", indem er ihnen soweit wie möglich den "Zugang zu den Aktivitäten des sozialen Lebens" einschränken werde, sagte der Staatschef in einem am Dienstag veröffentlichten Interview mit der Zeitung Le Parisien. "Ich habe große Lust, die Ungeimpften zu ärgern", fügte Macron hinzu.

China verhängt Geldstrafen gegen Tech-Giganten wegen Kartellverstößen

China hat gegen mehrere der größten Technologiekonzerne des Landes Geldstrafen verhängt, weil sie bestimmte Akquisitions- und Investitionsgeschäfte nicht ordnungsgemäß gemeldet und damit gegen das Kartellrecht verstoßen haben. Chinas oberste Marktaufsichtsbehörde teilte am Mittwoch mit, sie habe bei mehr als einem Dutzend Geschäften, an denen Tencent, Alibaba, JD.com und Bilibili Inc beteiligt waren, Verstöße gegen das Kartellrecht festgestellt. Die Unternehmen seien für jeden Verstoß mit einer Geldstrafe von 500.000 Yuan (umgerechnet ca. 69.600 Euro) belegt worden. Alibaba, Bilibili und Tencent reagierten nicht umgehend auf Bitten um eine Stellungnahme.

Nordkorea feuert mutmaßliche ballistische Rakete Richtung Meer

Nordkorea hat offenbar eine ballistische Rakete getestet. Nach Angaben des südkoreanischen Militärs feuerte der Norden am Mittwochmorgen (Ortszeit) eine "mutmaßliche ballistische Rakete" in Richtung des Meeres östlich der Halbinsel ab. Der Nationale Sicherheitsrat zeigte sich bei einer Dringlichkeitssitzung "besorgt" über den Start, wie das Präsidialamt in Seoul erklärte.

Trump sagt Pressekonferenz zu erstem Jahrestag von Kapitol-Erstürmung ab

Der ehemalige US-Präsident Donald Trump hat eine geplante Pressekonferenz zum Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar abgesagt. Trump begründete die Absage am Dienstag (Ortszeit) mit der "totalen Voreingenommenheit und Unehrlichkeit" der Medien und des Kongressausschusses, der den Angriff seiner Anhänger auf das Parlament untersucht. Trump wetterte zudem erneut gegen den angeblichen "Betrug" bei der Präsidentschaftswahl 2020. "Das war das Verbrechen des Jahrhunderts", schrieb Trump in der Erklärung.

Fox-News-Moderator soll über Kommunikation mit Trump Auskunft geben

Kurz vor dem Jahrestag der Erstürmung des US-Kapitols am 6. Januar haben die mit der Untersuchung des Vorfalls betrauten Kongressabgeordneten den konservativen Fernsehmoderator Sean Hannity zur Auskunft über seine Kommunikation mit Ex-Präsident Donald Trump aufgefordert. In einem Schreiben teilten die Vorsitzenden des Untersuchungsausschusses, Bennie Thompson und Liz Cheney, dem Star-Moderator des Senders Fox News am Dienstag mit, dass sie zahlreiche Textnachrichten von ihm an Trump und dessen Gefolge gefunden hätten.

Präsident von Kasachstan entlässt nach Protesten Regierungskabinett

Der Präsident von Kasachstan hat nach heftigen Protesten wegen steigender Gaspreise die Regierung entlassen. Auf der Website von Staatschef Kassym-Schomart Tokajew hieß es am Mittwoch, dass der Präsident den Rücktritt des Kabinetts von Regierungschef Askar Mamin akzeptiert habe. Dessen bisheriger Stellvertreter Alichan Smailow soll die Regierungsgeschäfte kommissarisch übernehmen, bis eine neue Regierung gebildet wurde.

Kasachstan ruft wegen Protesten gegen Gaspreise Ausnahmezustand aus

Die Regierung von Kasachstan hat wegen der Proteste gegen steigende Gaspreise den Ausnahmezustand ausgerufen. Wie es am Mittwoch auf der Website des Präsidenten Kassym-Schomart Tokajew hieß, wurden nächtliche Ausgangssperren in der Wirtschaftsmetropole Almaty im Südosten und der rohstoffreichen Region Mangystau im Westen des zentralasiatischen Landes verhängt. Zuvor war die Polizei mit Blendgranaten und Tränengas gegen tausende Demonstranten in Almaty vorgegangen.

Kolumbianer in den USA wegen Ermordung von Haitis Präsident beschuldigt

Wegen der Ermordung von Haitis Präsident Jovenel Moïse im vergangenen Juli ist in den USA ein kolumbianischer Ex-Soldat festgenommen und formell beschuldigt worden. Dem 43-jährigen Mario Antonio Palacios wird "Verschwörung zum Mord oder zu einer Entführung außerhalb der Vereinigten Staaten" zur Last gelegt, wie das US-Justizministerium am Dienstag mitteilte. Palacios und andere seien am 7. Juli 2021 in Haitis Präsidentenpalast eingedrungen, um Moïse zu töten, "und tatsächlich wurde der Präsident getötet".

