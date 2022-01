In einigen Regionen hierzulande steigt das Risiko einer Immobilienblase. Zu diesem Ergebnis kommt eine aktuelle Studie des Deutschen Instituts für Wirtschaftsforschung (DIW Berlin), die die Immobilienpreisentwicklung in 114 deutschen Großstädten beleuchtet hat. Die Immobilienpreise in Deutschland legen auch in der Pandemie weiter zu. In immer mehr Regionen und Marktsegmenten sind spekulative Übertreibungen zu beobachten. Dies betrifft vor allem Eigentumswohnungen und Baugrundstücke in Großstädten ...

