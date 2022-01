Zumindest bei der Kursentwicklung seit einem Jahr. Es steht 185 zu 58 % für den Auto-Dino. Der meldete eine Verdopplung der jährlichen Produktion des F-150 Lightning auf 150.000 Einheiten/Jahr. Der Elektro-Pickup ist begehrt und bringt neue Kunden. 75 % der Reservierungen kommen von Kunden, die bisher keinen Ford hatten. Durch die Kooperation mit SUNRUN dient der F-150 auch als Strombackup, was beim maroden Stromnetz in den USA durchaus ein Verkaufsargument ist.



Die Aktie ist dynamisch unterwegs, mit einem KGV von 10 per 2023 aber noch zu günstig. Die nächste technische Zielmarke liegt bei 28,50 $, unter Bewertungsaspekten sind aber Kurse von 35 $ absolut realistisch.



