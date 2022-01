DGAP-News: Selection Asset Management GmbH / Schlagwort(e): Personalie/Expansion

Selection Asset Management GmbH stärkt Vertrieb: Christian Frischauf ist neuer Vertriebsgeschäftführer



05.01.2022

Christian Frischauf Christian Frischauf leitet künftig den Vertrieb von Selection Asset Management Zum 1. Januar 2022 stellt die Selection Asset Management ihre Vertriebsleitung neu auf. Christian Frischauf (53) wird künftig als Geschäftsführer für Vertrieb diesen Bereich der Selection Asset Management steuern. Übergeordnet verantwortet er dann alle Marketing- und Vertriebsaktivitäten der Selection Asset Management. Christian Frischauf verfügt über fast 30 Jahre Erfahrung im Portfoliomanagement, wo er bei namhaften internationalen Asset Management Gesellschaften, wie z.B. Pioneer Investments (heutige Amundi) in Führungspositionen tätig war. Seine breite Expertise umfasst die Bereiche Portfoliomanagement, sowie die Betreuung und Akquisition von institutionellen Kunden. "Wir haben uns bewusst für einen ehemaligen Portfoliomanager mit sehr gutem institutionellem Netzwerk für diese Position entschieden und freuen uns sehr, dass wir Herrn Frischauf für die Selection Asset Management gewinnen konnten. Wir sind überzeugt, dass wir mit Herrn Frischauf und seinem klaren Verständnis für die Anforderungen und Bedürfnisse von potenziellen Investoren, unsere Marktanteile weiter ausbauen und unsere Fondsprodukte weiterentwickeln werden", erläutern Jörg Scholl und Claus Weber, die geschäftsführenden Gesellschafter und Fondsmanager der Selection Asset Management GmbH.



"Ich freue mich auf meine neue interessante Aufgabe bei Selection Asset Management und sehe es als Vorteil an, selbst jahrelang Fonds für institutionelle Anleger gemangt, aber auch im aktiven Dialog mit meinen Kunden gestanden zu haben. Die Produktqualität bei Selection Asset Management ist sehr hoch. Damit sollte es uns gelingen, unseren Bekanntheitsgrad und unseren Marktanteil weiter auszubauen. Ich bin optimistisch, dass wir diese Ziele erreichen werden", kündigt Christian Frischauf, Geschäftsführer der Selection Asset Management an. Die Selection Asset Management GmbH ist eine inhabergeführte und unabhängige Investmentboutique mit Sitz in München. Jörg Scholl und Claus Weber sind seit 2015 die geschäftsführenden Gesellschafter. Das eingespielte Fondsmanager-Team mit langfristig nachweisbarem Track-Rekord verwaltet aktuell ca. 433 Mio. EUR AuM, davon ca. 250 Mio. in Publikumsfonds. Weitere Informationen unter: www.selectionam.de

