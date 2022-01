Bad Marienberg (www.anleihencheck.de) - SIG hat mit Pactiv Evergreen Inc. eine Vereinbarung zur Übernahme des asiatisch-pazifischen Frischproduktgeschäfts ("Evergreen Asia") zu einem Unternehmenswert von USD 335 Millionen abgeschlossen, so die SIG Combibloc Group AG (ISIN CH0435377954/ WKN A2N5NU) in der aktuellen Ad hoc-Mitteilung. Näheres entnehmen Sie bitte dem Wortlaut der folgenden Ad hoc-Meldung: ...

Den vollständigen Artikel lesen ...