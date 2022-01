Der japanische Konzern kündigte auf der Technikmesse CES in Las Vegas an, ein neues Tochterunternehmen zu gründen, um die Chancen im Bereich der Elektromobilität weiter auszuloten. SONY stellt auf der CES als zweites Konzeptfahrzeug einen elektrisch angetriebenen SUV (Vision-S02) vor. Im Jahr 2020 hatten die Japaner in Las Vegas den Vision-S01 gezeigt, aber damals offen gelassen, ob dieser jemals in Serie gehen soll. SONY interpretiert Autos als "Entertainment Space", in dem sich vernetzte Unterhaltungselektronik perfekt in Szene setzen lässt.



Die Aktie der SONY GROUP legte in Japan 3,67 % zu. Auf Sicht von zehn Jahren hat sich der Titel eher unspektakulär versechsfacht, übertrifft im japanischen Handel jetzt wieder die Spitzenkurse der Jahrtausendwende und markierte gestern ein neues Jahreshoch (15.725 Yen).



Helmut Gellermann, Bernecker Redaktion



