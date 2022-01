RWE und Audi testen eine Recyclingmethode für Stromspeicher. Beide Unternehmen profitieren so von gebrauchten Lithium-Ionen-Batterien. Gebrauchte Energiespeicher aus Audis E-Tron-Prototypen erhalten bei RWE in Herdecke (Nordrhein-Westfalen) ein neues Leben. Sie besitzen noch eine Restkapazität von 80 Prozent. "Dadurch eignen sich diese Second-Life-Batterien hervorragend für den Einsatz in stationären Stromspeichern", schreibt der Stromanbieter in einer Pressemitteilung. Er prognostiziert bis zu zehn Jahre Restlebensdauer für ...

