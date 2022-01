DJ Iberdrola kündigt Kapitalerhöhung und Zwischendividende an

Von Ed Frankl

MADRID (Dow Jones)--Der spanische Energiekonzern Iberdrola will mit einer Kapitalerhöhung mehr als 1,10 Milliarden Euro einnehmen. Dazu sollen 106,1 Millionen Aktien ausgegeben werden. Der maximale Nennwert der Kapitalerhöhung betrage 79,58 Millionen Euro, teilte das Unternehmen aus Bilbao mit.

Zudem kündigte die Iberdrola SA eine Zwischendividende von mindestens 16,8 Euro-Cent pro Aktie an. Die Zwischendividende soll mindestens so hoch ausfallen wie in den vergangenen beiden Jahren. Für das Jahr 2020 hatte Iberdrola insgesamt 42 Cent je Aktie ausgeschüttet.

January 05, 2022 04:33 ET (09:33 GMT)

