Seit Jahren wird gerätselt, ob Apple unter die Autobauer geht. Doch stattdessen könnte Sony der erste Elektronikriese mit einem eigenen Fahrzeug werden. Unterdessen setzt der Autokonzern Hyundai auf Roboter - und John Deere auf einen autonomen Traktor. Sony macht Ernst mit dem Einstieg ins Autogeschäft: Der japanische Elektronikriese hat auf der Technik-Messe CES in Las Vegas bereits seinen zweiten Elektroauto-Prototypen vorgestellt. Im Frühjahr werde eine neue Mobilitäts-Tochterfirma gegründet, kündigte Konzernchef Kenichiro Yoshida am Dienstag an. Sie solle eine kommerzielle Markteinführung der Fahrzeuge prüfen. Mehr zum Thema ...

