(shareribs.com) London 05.01.2022 - Die US-Rohölbestände sind laut API in der vergangenen Woche deutlich zurückgegangen. Brent- und WTI-Rohöl bewegen sich derweil leicht nach unten. Wie das private American Petroleum Institute gestern mitteilte, sind die Rohölbestände in den USA in der Woche bis zum 31. Dezember um 6,432 Mio. Barrel zurückgegangen. Die Bestände sanken damit deutlich stärker als erwartet. ...

