Die Allianz-Aktie ist sehr gut in das neue Jahr gestartet: Mit einem Plus von 4,3 Prozent schlägt sie den Gesamtmarkt deutlich. Die Gründe sind nicht nur in steigenden Anleiherenditen zu suchen. Das Unternehmen bereinigt weiter seine Versicherungsbestände und investiert erfolgreich im Immobiliensektor.So trennen sich die Münchner von mehr als 20.000 Policen, die in den Jahren von 2009 bis 2019 über die französische Banque Postale vertrieben worden waren. Diese werden an die CNP Assurances übertragen, ...

