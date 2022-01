DJ Joint Venture von VW und Brose geht an den Start

FRANKFURT (Dow Jones)--Das Gemeinschaftsunternehmen von Volkswagen und dem Autozulieferer Brose hat zum Jahresbeginn seine Arbeit aufgenommen. Wie der DAX-Konzern mitteilte, tritt das paritätische Joint Venture Brose Sitech mit Hauptsitz im polnischen Polkowice international als eigenständiger Lieferant von Sitzsystemen auf. Die Coburger Brose Fahrzeugteile SE & Co. KG übernimmt die industrielle Führung im Joint Venture und wird es vollständig konsolidieren.

An insgesamt acht Standorten in Polen, Deutschland, China und Tschechien sind zunächst rund 5.000 Mitarbeiter tätig. Die Belegschaft soll aber noch auf etwa 7.000 Mitarbeiter wachsen. Das Gemeinschaftsunternehmen hat sich ehrgeizige Ziele gesteckt: Bis 2030 strebt Brose Sitech eine Umsatzverdoppelung auf 2,8 Milliarden Euro an.

January 05, 2022 05:29 ET (10:29 GMT)

