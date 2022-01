Das deutsch-australische Unternehmen Vulcan Energy Resources strebt die kommerzielle Produktion von CO2-freiem Lithium an. Ab 2024 will Vulcan das "weiße Gold" per Geothermie aus dem Oberrheingraben großem Stil holen. Nun hat sich die Firma weitere Explorationslizenzen gesichert. Die Aktie von Vulcan Energy schwächelt jedoch am Mittwoch. Per Mitteilung auf Twitter teilte die deutsche Tochter von Vulcan Energy mit, sich fünf neue Lizenzen im Oberrheingraben gesichert zu haben. Neben einer Gewinnungslizenz ...

Den vollständigen Artikel lesen ...