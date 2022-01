Die Aktie von Pilbara Minerals (WKN: A0YGCV) zieht von einem Hoch zum nächsten. Am Mittwoch notierte das in Australien gehandelte Papier des Lithiumplayers auf 3,58 AU$ und baute damit die 12-Monats-Performance auf +227% aus. Pilbara Minerals betreibt in der nordwestaustralischen Region Pilgangoora südlich von Port Hedland eine Hartgestein-Lithiummine mit Spodumenproduktion von Weltformat. Produktion läuft immer geschmeidiger Der kleine Sektor und ...

