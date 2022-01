Europäische Märkte setzen Aufwärtsbewegung fort DE30 steht vor Test des Rekordhochs BMW verkauft 2021 so viele Autos wie nie zuvor Die europäischen Aktienmärkte handeln am Mittwoch höher, wobei der deutsche Leitindex (DE30) in die Nähe seines Rekordhochs kommt und heute der stärkste Blue-Chip-Index in Europa ist. Zyklische Werte führen die heutigen Kursgewinne in Europa an, wobei die Sektoren Automobil und Chemie die besten Ergebnisse im Euro Stoxx 600 Index erzielen. Quelle: xStation 5 Der DE30 setzt seine Aufwärtsbewegung mit dem Ausbruch über die 16.200-Punkte-Marke ...

