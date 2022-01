DJ MARKT USA/Abwartendes Geschäft vor Fed-Protokoll

Wenig verändert wird die Wall Street zum Start am Mittwoch erwartet. Die Teilnehmer dürften abwartend agieren im Vorfeld des Fed-Protokolls am Abend deutscher Zeit, von dem sie sich Hinweise auf die Pläne zur Abkehr von den Stimulierungsmaßnahmen der Pandemie-Ära erhoffen. Die Futures auf den S&P-500 schwanken zwischen leichten Gewinnen und Verlusten, die Futures für den technologielastigen Nasdaq-100 fallen etwas. Die Märkte haben das Jahr 2022 weitgehend positiv begonnen, was auf die nachlassende Besorgnis über die Omikron-Variante zurückzuführen ist. Es gibt Anzeichen dafür, dass die Variante mildere Krankheitsverläufe nach sich zieht.

Die Anleger konzentrieren sich daher nun weniger auf die neue Variante, sondern auf die Maßnahmen der globalen Zentralbanken zur Straffung der Geldpolitik, während sich die Volkswirtschaften weiter erholen. "Wir erwarten, dass sich das Wachstum im Laufe des Jahres abschwächen wird. Das wird ganz natürlich geschehen. Wenn die monetäre und fiskalische Unterstützung nachlässt, werden die Märkte auf eigenen Füßen stehen müssen", so Portfoliomanager Hani Redha von Pinebridge Investments. Dies sei "keine Katastrophe", aber doch "Gegenwind".

