Die Short-Seller mussten am Dienstag schnell sein. Nachdem BASF ein Aktienrückkaufprogramm mit einem Volumen von 3 Mrd. Euro ankündigte, liessen die Short-Eindeckungen den Kurs in die Höhe springen.BASF (DE000BASF111) zieht einen Schlussstrich. Seit April wird die Aktie des Chemiekonzerns abverkauft, obwohl man ausgesprochen starke Zahlen liefert und gerade in Zeiten steigender Inflation erhebliche Preissetzungskraft zeigte. Im Dezember erreichten die Papiere eine hanebüchene Unterbewertung, die der Vorstand nun zum Jahresbeginn mit einem 3 Mrd. Euro ...

