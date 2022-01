Die aktuelle Whatsapp-Betaversion bekommt eine neue Funktion und zeigt Profilbilder bereits in den Push-Benachrichtigungen. Wer in den Genuss kommen will, muss allerdings einige Voraussetzungen mitbringen. Whatsapp präsentiert das erste neue Feature des Jahres: Die Beta 2.22.1.1 zeigt Profilfotos jetzt auch in den Systembenachrichtigungen. Das funktioniert zunächst einmal nur in iOS. Beta-Tester auf dem Apple-System müssen eine weitere Voraussetzung erfüllen: Die Version des Betriebssystems muss die Nummer 15 tragen. Wer also ein iPhone oder iPad mit iOS 15 sein eigen nennt und als Beta-Tester ...

