Cary, North Carolina und Bracknell, U.K. (ots/PRNewswire) -Das neu kombinierte Unternehmen ist einzigartig positioniert, um kleine und mittelgroße biopharmazeutische Unternehmen zu bedienenNachrichtenüberblick- CATO SMS mit Sitz in Research Triangle Park, N.C., und Pharm-Olam mit Sitz in Bracknell, U.K., fusionieren, um ein globales biopharmazeutisches Dienstleistungsunternehmen zu schaffen, das einzigartig positioniert ist, um kleine und mittelgroße biopharmazeutische Unternehmen zu bedienen- Marktlage: Während etwa 70 % des geistigen Eigentums in kleinen und mittelgroßen biopharmazeutischen Unternehmen untergebracht sind, ist es für diese Unternehmen oft schwierig, die volle Aufmerksamkeit und das umfassende Fachwissen zu erhalten, das für die Planung und Durchführung von klinischen Studien der Phasen I bis IV erforderlich ist- Dieser Zusammenschluss ändert diese Dynamik und ermöglicht es CATO SMS und Pharm-Olam, eine größere Bandbreite und Tiefe an Dienstleistungen anzubieten und gleichzeitig den persönlichen Service zu bieten, für den sie bekannt sindCATO SMS mit Sitz in Research Triangle Park, North Carolina, und Pharm-Olam mit Sitz in Bracknell, U.K., beide Anbieter spezialisierter klinischer Forschungsdienstleistungen, gaben heute bekannt, dass sie sich zu einem führenden globalen biopharmazeutischen Dienstleistungsunternehmen zusammenschließen, das einzigartig positioniert ist, um die wachsende Zahl kleiner und mittelgroßer Unternehmen bei der Entwicklung komplexer Therapien zu unterstützen.Obwohl auf kleinere Unternehmen derzeit fast 70 % des geistigen Eigentums der biopharmazeutischen Industrie entfallen, ist es für sie oft schwierig, die volle Aufmerksamkeit der leitenden Ressourcen zu erhalten, die für die effektive Planung und Verwaltung klinischer Studien erforderlich sind. CATO SMS und Pharm-Olam schließen sich zusammen, um diese Lücke zu schließen und die spezifischen Bedürfnisse kleiner und mittlerer Unternehmen zu erfüllen.Mark A. Goldberg, M.D., Chairman und CEO von CATO SMS, sagte:"CATO SMS und Pharm-Olam gründen eine Organisation, die in der Branche führend sein wird, wenn es darum geht, eine aufregende Gelegenheit und einen enormen Bedarf zu erfüllen. Gemeinsam werden wir kleineren biopharmazeutischen Unternehmen ein differenziertes Angebot zur Verfügung stellen, das sich auf fundiertes wissenschaftliches Fachwissen, ein Partnerschaftsmodell und umfassende Lösungen stützt, um die Komplexität der Markteinführung neuer Therapien erfolgreich zu bewältigen. Einfach ausgedrückt: Unser Ziel ist es, Marktführer bei der Erfüllung der Anforderungen kleiner und mittlerer biopharmazeutischer Unternehmen zu werden."Als eine Organisation werden CATO SMS und Pharm-Olam multinationale Entwicklungsprogramme in den Phasen I-IV der Forschung verwalten und anbieten:- ein umfassendes Lösungspaket, das einen kompletten Service für klinische Studien, biometrische Dienstleistungen und klinische Pharmakologie (einschließlich Populations-PK, Modellierung und Simulation) umfasst- Beratung von Weltrang, einschließlich klinischer Entwicklung, globaler Zulassungsstrategie und -einreichungen, nicht-klinischer Forschung sowie Chemie, Herstellung und Kontrolle (CMC)- eine erweiterte globale Präsenz mit 35 Büros und mehr als 60 Ländern in Nordamerika, Lateinamerika, Europa, Indien und dem Nahen Osten- wissenschaftliches Fachwissen und Erfahrung in der Arzneimittelentwicklung in komplexen therapeutischen Bereichen, darunter Onkologie, seltene Krankheiten, Infektionskrankheiten, Zell- und Gentherapie, Immunologie und Erkrankungen des zentralen Nervensystems- einen persönlichen Service durch mehr als 1.200 Mitarbeiter weltweit, die über fortgeschrittene medizinische und wissenschaftliche Abschlüsse sowie umfassende klinische und technische Kenntnisse verfügen- die Fähigkeit, als eines der wenigen präqualifizierten Auftragsforschungsinstitute klinische Forschung für die US-Regierung durchzuführenRob Davie, Ph.D., CEO von Pharm-Olam, erklärte:"Der Zusammenschluss mit CATO SMS ist der nächste Schritt auf dem Weg zur Verwirklichung unseres Ziels, einer der vertrauenswürdigsten Anbieter für klinische Forschung in der Branche zu sein. Beide Unternehmen teilen die Leidenschaft, die besonderen Bedürfnisse unserer biopharmazeutischen Kunden zu verstehen und unsere Teams und Lösungen so zu gestalten, dass sie innovative Therapien für die Patienten bereitstellen können, die sie benötigen."Nächste SchritteHerr Davie wird sich von seiner Rolle als CEO zurückziehen und als leitender Berater fungieren, um den Übergang von Pharm-Olam zu CATO SMS zu unterstützen. Beide Unternehmen werden ihre Kunden weiterhin unter ihren jeweiligen Marken betreuen, bis sie den neuen Namen der gemeinsamen Organisation bekannt geben, was für Anfang 2022 erwartet wird.Finanzielle Einzelheiten der Fusion wurden nicht bekannt gegeben.CATO SMSCATO SMS ist ein weltweiter Anbieter von Lösungen für die klinische Forschung, einschließlich strategischer Beratung, Vollservice für klinische Studien, Biometrie und klinische Pharmakologie. Mit mehr als 30 Jahren Erfahrung, die sich auf die Bedürfnisse kleiner und aufstrebender biopharmazeutischer Unternehmen konzentriert, entwirft CATO SMS effektiv Studien und führt sie durch - von der Strategie bis zur Zulassung - in komplexen Indikationen und Modalitäten in einer Vielzahl von Therapiegebieten mit einem ausgewiesenen Kompetenzzentrum für Onkologie. Die regulatorische, therapeutische und operative Expertise von CATO SMS ermöglicht es dem Unternehmen, Ziele zu erreichen und Erwartungen zu übertreffen. Besuchen Sie CATO-SMS.com für weitere Informationen.Pharm-OlamPharm-Olam ist ein globales klinisches Forschungsunternehmen, das pharmazeutischen, biotechnologischen, staatlichen und öffentlichen Gesundheitsorganisationen auf der ganzen Welt maßgeschneiderte Dienstleistungen für Studien anbietet. Das Unternehmen ist spezialisiert auf niedermolekulare Therapien und Biologika in den Bereichen Onkologie-Hämatologie, seltene Krankheiten, Allergien, Autoimmunerkrankungen, Infektionskrankheiten und Impfstoffe. Pharm-Olam wurde 1994 gegründet und ist in 60 Ländern tätig. Das Unternehmen setzt sich für eine gesündere Welt ein, indem es agile, innovative und maßgeschneiderte CRO-Lösungen für die Phase I-IV-Forschung anbietet. Erfahren Sie wie unter pharm-olam.com.