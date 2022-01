Brief von Founder und CEO Matt Lurie

Werte Aktionäre von Organic Garage,

2021 war ein aufregendes Jahr, in dem sowohl Organic Garage als auch unsere Tochtergesellschaft für Lebensmittel auf pflanzlicher Basis, Future of Cheese, viel erreicht haben. Ich möchte einige der Höhepunkte und Erfolge des vergangenen Jahres mit Ihnen teilen und Ihnen auch einen Einblick geben, woran wir im kommenden Jahr arbeiten werden.

WESENTLICHE HÖHEPUNKTE 2021:

- Übernahme von Future of Cheese: Die erfolgreiche Übernahme und die Integration von Future of Cheese waren für beide Unternehmen zweifelsohne eine revolutionäre Veränderung. Die Zusammenarbeit mit den beiden Co-Founders Afrim Pristine und Craig Harding bei der Unterstützung des Wachstums dieses Unternehmens war äußerst befriedigend und lohnend und das Unternehmen ist in der Lage, im Jahr 2022 einige große Schritte zu setzen.

- Aufnahme des Handels an der OTCQX: Der Abschluss der Notierung am OTCQX Best Market war wichtig, um den Bekanntheitsgrad auf dem US-Markt zu erhöhen und neue Aktionäre zu gewinnen, die an den Wachstumsmöglichkeiten teilhaben möchten, die sich durch die laufenden Entwicklungen des Unternehmens ergeben.

- Umstellung auf ein dezentrales Vertriebsmodell: Diese Veränderung war von grundlegender Bedeutung für die Expansionsmöglichkeiten des Unternehmens, da wir nicht mehr durch die an das ehemalige Lager gebundenen Vertriebsbereiche eingeschränkt sind. Durch die Umstellung auf ein dezentralisiertes Lagermodell spart das Unternehmen über 1 Million $ pro Jahr. Das Unternehmen hat in weiterer Folge ein Weiterverpachtungsabkommen mit einem Pächter unterzeichnet, das für das Unternehmen für die restliche Laufzeit rentabel ist. Die Umstellung war eine großartige Leistung für das gesamte Team von Organic Garage und erforderte enorme Anstrengungen, um die COVID-Pandemie zu meistern.

- Das Wachstum des Hand-Picked Partner Program von Organic Garage wurde weiter vorangetrieben und es war aufregend, weiterhin großartige Partner für dieses Programm gewinnen zu können. Das Programm wurde ins Leben gerufen, um das Kernangebot des Ladens durch ausgewählte Spezialgeschäfte zu ergänzen, die unser bereits umfassendes Angebot um eine Produktkategorie erweitern konnten. Die Käse- und Wurstspezialitäten der Cheese Boutique sowie die alkoholfreien Weine, Biere und Spirituosen von Rival House waren großartige Ergänzungen und wurden von unseren Kunden sehr gut angenommen. Ich freue mich darauf, das Programm im Jahr 2022 mit weiteren Ergänzungen in den Kategorien Fleischspezialitäten und Fertiggerichte zu erweitern.

- Aufbau einer Online-Partnerschaft mit Instacart: Die COVID-Pandemie hat uns aus erster Hand vor Augen geführt, wie wichtig ein Online-Lieferservice für Kunden ist, die entweder nicht persönlich einkaufen konnten oder keinen Organic Garage-Store in der Nähe ihres Wohnortes hatten. Das Interesse und die Nachfrage nach Organic Garage und unserem Angebot sind während der Pandemie enorm gestiegen und es war für uns von grundlegender Bedeutung, einen soliden Lieferservice mit Reichweite zu finden, der uns noch mehr Märkte erschließen konnte. Die Partnerschaft mit Instacart hat genau das und noch viel mehr erreicht. Der Zugang zu Analysen, die uns bei der Expansion neuer Läden helfen, ist von unschätzbarem Wert, da wir so Zielgebiete anpeilen können, in denen wir großes Interesse an Organic Garage verzeichnen. Die Partnerschaft wird es uns ermöglichen, unsere Marktpräsenz zu erhöhen, zumal jeder neue Laden, den wir eröffnen, unser Liefersortiment in der gesamten Provinz Ontario erweitern wird.

- Einführung der Produkte von Future of Cheese: Die Einführung der neuen Produktlinien von Future of Cheese in der zweiten Jahreshälfte 2021 war ein enormer Erfolg. Die Markteinführung der drei Butterprodukte und des Brie auf pflanzlicher Basis innerhalb von sechs bis acht Wochen war der Höhepunkt monatelanger harter Arbeit des Teams von Future of Cheese und die Resonanz der Verbraucher war überwältigend. Die Marke Future of Cheese hat eine rosige Zukunft und wir freuen uns auf wichtige Meilensteine im Jahr 2022, einschließlich

der Einführung weiterer vier bis sechs Artikel (SKUs), um den Einzelhändlern ein überzeugendes Angebot zu machen, während wir an einem nationalen und internationalen Vertrieb arbeiten; der Partnerschaft mit einem Kontraktpacker (Co-Packer), damit wir unser Hauptaugenmerk auf Forschung und Entwicklung sowie auf Marketing und Werbung für die Marke richten können, während wir den Kontraktpacker nutzen, um das Geschäft rasch zu skalieren; der Unterzeichnung von Verträgen mit einigen Großhändlern, zumal gute Vertriebspartner den Zugang zu immer mehr Einzelhändlern ermöglichen, die für uns allein schwieriger zu erreichen wären.

- Erweiterung unseres Führungsteams: Als wir die Übernahme von Future of Cheese prüften, wussten wir, dass wir das bereits beeindruckende Führungsteam mit einer Erfahrung mit Verbrauchsgütern ergänzen wollten. Yosi Heber war mit seinem Know-how und seinem Hintergrund im Bereich Verbrauchsgüter eine hervorragende Ergänzung für unser Advisory Board und hat dazu beigetragen, Future of Cheese zu gestalten - sowohl in puncto heutige Position als auch in puncto Zukunft des Unternehmens. Herr Heber verbrachte über 13 Jahre in unterschiedlichen Führungspositionen bei Kraft und Danone und war außerdem vier Jahre lang als Chief Marketing Officer der IAC / InterActiveCorp Entertainment Division von Barry Diller tätig, wo er eng mit den IAC-Digitalgiganten Expedia, Ticketmaster, Match.com und Lending Tree zusammenarbeitete. 2006 gründete Herr Heber Oxford Hill Partners und hat seither beträchtliche Gewinne erzielt, indem er Hunderte von Millionen Dollar an Marketing-Einnahmen für globale, multinationale Kunden wie Procter & Gamble, Novartis, Pitney Bowes, Nestle, Hyundai Capital, UnitedHealthcare, Krispy Kreme, Textron, Readers Digest und Clorox generierte.

- Wir haben neue Initiativen hinsichtlich der Expansion der Läden von Organic Garage umgesetzt und das Fundament für zukünftiges Wachstum im Jahr 2021 gelegt, indem wir mit Savills Real Estate Company ein erstklassiges Immobilienteam engagiert und ein neues Logo für Organic Garage eingeführt haben, das dazu beiträgt, unser Wertangebot auf dem Markt hervorzuheben. Wir haben hart daran gearbeitet, das Wachstumspotenzial von 20 bis 30 Standorten für die Marke Organic Garage klar zu formulieren und das Team von Savills hat die beträchtliche Anzahl neuer Standortanträge, die wir erhalten haben, sorgfältig geprüft. Hinsichtlich des Jahres 2022 beabsichtigen die Teams von Savills und Organic Garage, ein Paket mit vier bis sechs neuen Standorten zu schnüren, um Organic Garage in kurzer Zeit auf die nächste Wachstumsebene zu bringen, zumal die Marktmöglichkeiten noch nie so gut waren.

Die Erfolge des Unternehmens im Jahr 2021 waren wirklich revolutionär und haben Organic Garage in eine günstige Position für ein erfolgreiches Jahr 2022 gebracht. Die Teams von Organic Garage und Future of Cheese haben sich der bevorstehenden Aufgabe verschrieben, Wachstum und Wert für alle Aktionäre zu schaffen. Wir sind unseren Kunden, Mitarbeitern und Aktionären dankbar für ihr kontinuierliches Vertrauen, ihre Unterstützung und ihren Glauben an unser Unternehmen.

Matt Lurie

Founder und CEO

Über Future of Cheese

Future of Cheese Inc. ist ein kanadisches Unternehmen, das sich mit der Innovation und Herstellung von pflanzlichem Käse beschäftigt, und von den besten und anerkanntesten Käseherstellern der Welt, gemeinsam mit Kanadas besten Köchen und mit Unterstützung durch ein Team von Wissenschaftlern und Nachhaltigkeitsexperten, geführt wird. Das Unternehmen will sich mithilfe einzigartiger Alterungs- und Herstellungsprozesse, eines etablierten Vertriebsnetzwerks und hochrangiger Marketingkanäle im schnellwachsenden Markt für pflanzliche Alternativen zu Milchprodukten durchsetzen und den Weg für die Zukunft pflanzlicher Milchproduktalternativen ebnen! Weitere Informationen sind auf der Website von Future of Cheese unter www.futureofcheese.com erhältlich.

Über Organic Garage Ltd.

Organic Garage (TSXV: OG | OTCQX: OGGFF | FWB: 9CW1) ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bio-Lebensmittelhandel in Kanada, das seinen Kunden eine breite Palette an gesunden und natürlichen Produkten zu erschwinglichen Preisen anbietet. Die Läden des Unternehmens sind in erster Lage angesiedelt und vermitteln den Kunden beim Einkauf von Lebensmitteln ein einzigartiges und wertorientiertes Shoppingerlebnis. Organic Garage wurde 2005 von einem Lebensmittelhändler in vierter Generation gegründet und hat seinen Hauptsitz in Toronto. Ziel des Unternehmens ist es, seine Präsenz als Einzelhändler auf den Großraum von Toronto auszudehnen. Weitere Informationen finden Sie auf der Webseite von Organic Garage unter www.organicgarage.com.

Nähere Informationen erhalten Sie über:

Bill Mitoulas

T: (416) 479-9547

E: investor_relations@organicgarage.com

W: www.organicgarage.com

Die TSX Venture Exchange und deren Regulierungsorgane (in den Statuten der TSX Venture Exchange als Regulation Services Provider bezeichnet) übernehmen keinerlei Verantwortung für die Angemessenheit oder Genauigkeit dieser Meldung.

Hinweise bezüglich zukunftsgerichteter Aussagen

Diese Pressemeldung enthält bestimmte zukunftsgerichtete Aussagen und zukunftsgerichtete Informationen (in dieser Meldung gemeinsam als "zukunftsgerichtete Aussagen" bezeichnet) im Sinne der geltenden kanadischen Wertpapiergesetze. Sämtliche Aussagen, die keine aktuellen oder historischen Tatsachen darstellen, sind als zukunftsgerichtete Aussagen zu betrachten. Zukunftsgerichtete Aussagen sind häufig, wenn auch nicht immer, an der Verwendung von Begriffen wie z.B. "prognostizieren", "erreichen", "könnten", "glauben", "planen", "beabsichtigen", "Ziel", "laufend", "durchgehend", "schätzen", "Ausblick", "erwarten", "können", "werden", "Projekt", "sollten" oder ähnlichen Ausdrücken bzw. deren Verneinungen zu erkennen, mit denen Rückschlüsse auf zukünftige Ergebnisse gezogen werden.

Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen bekannten und unbekannten Risiken und Unwägbarkeiten sowie anderen Faktoren, von denen viele nicht im Einflussbereich von Organic Garage liegen. Diese können dazu führen, dass die tatsächlichen Ergebnisse, das Aktivitätsniveau oder die Erfolge von Organic Garage erheblich von jenen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen ausgedrückt oder impliziert werden. Organic Garage hat sich bemüht, wichtige Faktoren aufzuzeigen, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Ergebnisse wesentlich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen enthaltenen Ergebnissen abweichen. Es können aber auch andere Faktoren dazu führen, dass die Ergebnisse nicht wie erwartet, geschätzt oder beabsichtigt ausfallen.

Zukunftsgerichtete Aussagen sind keine Garantie für zukünftige Leistungen und beinhalten eine Reihe von Risiken und Unsicherheiten, von denen einige hier beschrieben werden. Solche zukunftsgerichteten Aussagen sind notwendigerweise mit bekannten und unbekannten Risiken und Unsicherheiten behaftet, die dazu führen können, dass die tatsächlichen Leistungen und Ergebnisse von Organic Garage erheblich von den prognostizierten zukünftigen Leistungen oder Ergebnissen abweichen, die in solchen zukunftsgerichteten Aussagen direkt oder indirekt erwähnt werden. Alle zukunftsgerichteten Aussagen wurden zum Zeitpunkt der Veröffentlichung dieses Dokuments gemacht, und sofern nicht gesetzlich vorgeschrieben, übernimmt Organic Garage keine Verpflichtung, solche Aussagen öffentlich zu aktualisieren oder zu revidieren, um neuen, späteren oder sonstigen Informationen Rechnung zu tragen.

Die Ausgangssprache (in der Regel Englisch), in der der Originaltext veröffentlicht wird, ist die offizielle, autorisierte und rechtsgültige Version. Diese Übersetzung wird zur besseren Verständigung mitgeliefert. Die deutschsprachige Fassung kann gekürzt oder zusammengefasst sein. Es wird keine Verantwortung oder Haftung für den Inhalt, die Richtigkeit, die Angemessenheit oder die Genauigkeit dieser Übersetzung übernommen. Aus Sicht des Übersetzers stellt die Meldung keine Kauf- oder Verkaufsempfehlung dar! Bitte beachten Sie die englische Originalmeldung auf www.sedar.com, www.sec.gov, www.asx.com.au/ oder auf der Firmenwebsite!

Die englische Originalmeldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63443Die übersetzte Meldung finden Sie unter folgendem Link:https://www.irw-press.at/press_html.aspx?messageID=63443&tr=1



NEWSLETTER REGISTRIERUNG:

Aktuelle Pressemeldungen dieses Unternehmens direkt in Ihr Postfach:http://www.irw-press.com/alert_subscription.php?lang=de&isin=CA68621R1064Mitteilung übermittelt durch IRW-Press.com. Für den Inhalt ist der Aussender verantwortlich.Kostenloser Abdruck mit Quellenangabe erlaubt.CA68621R1064