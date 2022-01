Ideanomics, ein eMobility-Unternehmen mit Sitz in New York, hat sich an dem slowakischen Batterie-Spezialisten InoBat beteiligt. Mit der Investition in nicht spezifizierter Höhe soll die Fertigstellung des F&E-Zentrums und der Pilotbatterieanlage von InoBat im slowakischen Voderady bis Ende 2022 unterstützt werden. Das slowakische Unternehmen plant wie berichtet eine 100-MWh-Pilotfertigung in Voderady ...

