TCL Electronics (1070.HK), eine führende Marke im Bereich der Unterhaltungselektronik, gab während der CES 2022 bekannt, dass sie im Jahr 2022 Mini-LED-Fernseher mit 144 Hz auf den Markt bringen wird, um ein reaktionsschnelleres und flüssigeres Videospielerlebnis zu bieten. Die Mini LED-Fernseher mit 144 Hz von TCL sind die ersten einer neuen Generation von TV-Displays, mit denen Verbraucher die neuesten Videospiele bei einer hohen Bildrate pro Sekunde (FPS) erleben können.Die neuesten Konsolen bieten eine wachsende Anzahl von Videospielen, die mit 120 FPS laufen. Auch viele beliebte ältere Spiele wurden so optimiert, dass sie ebenfalls mit 120 FPS laufen. TCL Mini LED-Fernseher mit einer Bildwiederholfrequenz von bis zu 144 Hz können Spielern einen wichtigen Vorteil verschaffen, vor allem bei kompetitiven Multiplayer-Spielen, bei denen Reaktionszeiten von Sekundenbruchteilen für den Sieg entscheidend sind, während Casual Gamers die zusätzliche Reaktionsfähigkeit beim Spielen ebenfalls zu schätzen wissen.Diese neue, mit der Mini-LED-Technologie von TCL ausgestattete Generation von Fernsehern wird das visuelle Spielerlebnis noch weiter steigern und auch das Erleben von anderen actiongeladenen Inhalten noch spannender machen. Mit über 1.000 lokalen Dimmzonen bieten die TCL Mini LED-Fernseher der 2022er Serie eine atemberaubende Helligkeitsleistung, einen beeindruckenden Kontrast und noch mehr Details für ein wahrhaft beeindruckendes Fernseherlebnis.Mit dem mutigen Schritt, seine 2022er Premium-Mini-LED-TV-Modelle mit einer Bildwiederholfrequenz von 144 Hz auszustatten, unterstreicht TCL sein Engagement für die Mini-LED-Technologie. TCL wird auch weiterhin in diese Technologie investieren, um Fernseher anzubieten, die begeistern und anregen.TCL will in den kommenden Jahren mit höheren Produktionsstandards, höherer Energieeffizienz und erstklassiger Bildleistung zum Top-Player im Bereich der Mini-LED-TVs werden.Weitere Details zu den 2022er TCL Mini LED TVs werden später in diesem Quartal bekannt gegeben.Informationen zu TCL ElectronicsTCL Electronics (1070.HK) ist ein schnell wachsendes Unternehmen der Unterhaltungselektronik und ein führender Anbieter in der globalen TV-Branche. Es wurde 1981 gegründet und ist heute auf über 160 Märkten weltweit tätig. TCL hat sich auf die Forschung, Entwicklung und Herstellung von Produkten der Unterhaltungselektronik spezialisiert, die von Fernsehern, Audio- und Smart-Home-Produkten reichen.