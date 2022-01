Der angeschlagene Reise-Konzern will nach Jahren des Schrumpfens wieder wachsen, wenn die Corona-Pandemie ad acta gelegt wird. Für diese Expansion wird TUI auch eigene Fonds auflegen. Statt etwa neue Hotels wie bislang weitgehend selbst zu finanzieren, will der Touristik-Konzern nun Gelder von Investoren nutzen. Die TUI-Aktie gewinnt weiteres Terrain hinzu. TUI will in den kommenden Jahren mehr als 100 neue Hotels bauen und plant bis zu sechs neue Kreuzfahrtschiffe, so jedenfalls Schätzungen von ...

Den vollständigen Artikel lesen ...