DGAP-News: advides AG / Schlagwort(e): Beteiligung/Unternehmensbeteiligung

advides AG: advides AG sichert sich Option für Unternehmensbeteiligung am erfolgreichen Startap UniCaps GmbH



05.01.2022 / 14:41

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die avides AG hat sich die Option für eine Beteiligung an dem erfolgreichen Startup-Unternehmen UniCaps GmbH (www.my-cups.de) gesichert. advides AG will sich mit Investitionen in die geplanten neuen Produktionsanlagen für 3,2 Mio Euro und in einen Erweiterungsbau am Standort Frankfurt (Oder) für 3,5 Mio Euro einbringen. Am 28. Oktober 2021 hat die Stadtverordnetenversammlung dafür den Startschuss gegeben und die Aufstellung eines vorhabenbezogenen Bebauungsplans beschlossen.



Über UniCaps GmbH:

Die UniCaps GmbH ist ein Technologieunternehmen mit Sitz in Deutschland (Frankfurt/Oder), das unter den Markennamen My Coffee Cup und My Tea Cup hochklassige Bio-Kaffees und Bio-Tees in zertifizierten, industriell kompostierbaren Kapseln ohne Aluminium anbietet. Die Kaffees und Tees von UniCaps sind CO2-neutral - vom Anbau bis ins Regal - und geeignet für gängige Nespresso(R)-Maschinen. Die Mission des Unternehmens ist es, den Kunden einen nachhaltigen Kaffee- und Teegenuss im Einklang mit der Umwelt zu bieten, der gleichzeitig den gewohnten Komfort einer Kapselmaschine bietet. Die UniCaps GmbH wurde 2016 von Dirk N. Tillmann und Max Sandherr gegründet und vertreibt ihre Produkte mittlerweile in acht europäischen Märkten, in Deutschland in rund 13.000 Verkaufsstellen u.a. bei Rewe, DM, Rossmann, Edeka, Kaufland u.v.m. Die Kapseln sind online unter my-cups.com und Amazon erhältlich, in der Schweiz stationär u.a. bei Aldi und Lidl.



05.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de