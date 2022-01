DJ Sartorius Stedim Biotech SA: Half-year liquidity contract statement for Sartorius Stedim Biotech

Aubagne, January 5, 2022

Half-year liquidity contract statement for Sartorius Stedim Biotech

Under the liquidity contract entered into between Sartorius Stedim Biotech and Kepler Cheuvreux, the following resources appeared on the liquidity account on December 31st 2021: - 3,361 shares - EUR 9,978,179.44 - Number of executions on buy side on semester: 2,810 - Number of executions on sell side on semester: 2,600 - Traded volume on buy side on semester: 95,701 shares for EUR 44,247,756.63 - Traded volume on sell side on semester: 94,714 shares for EUR 45,073,166.52

As a reminder:

the following resources appeared on the last half year statement on 30 June 2021 on the liquidity account: - 2,374 shares - EUR 9,177,482.91 - Number of executions on buy side on semester: 659 - Number of executions on sell side on semester: 538 - Traded volume on buy side on semester: 24,109 shares for EUR 8,777,527.71 - Traded volume on sell side on semester: 21,735 shares for EUR 7,961,330.63

the following resources appeared on the liquidity account when the activity started: - 0 shares - EUR 10,000,000.00

The implementation of this report is carried out in accordance with AMF Decision N°2021-01 of June

22nd 2021 renewing the implementation of liquidity contracts for shares as an accepted market practice.

A profile of Sartorius Stedim Biotech

Sartorius Stedim Biotech is a leading international partner of the biopharmaceutical industry. As a total solutions provider, the company helps its customers to manufacture biotech medications safely, rapidly and economically. Headquartered in Aubagne, France, Sartorius Stedim Biotech is quoted on the Eurolist of Euronext Paris. With its own manufacturing and R&D sites in Europe, North America and Asia and an international network of sales companies, Sartorius Stedim Biotech has a global reach. The Group has been annually growing by double digits on average and has been regularly expanding its portfolio by acquisitions of complementary technologies. In 2020, the company employed more than 7,500 people, and earned sales revenue of 1,910 million euros.

Contact

Petra Kirchhoff

Head of Corporate Communications & Investor Relations

+49 (0)551.308.1686

Petra.kirchhoff@sartorius.com

Sartorius Stedim Biotech S.A.

Z.I. Les Paluds

Avenue de Jouques, CS 91051

13781 Aubagne Cedex, France

Phone: +33.(0)4.42.84.56.00

Fax: +33.(0)4.42.84.56.19

www.sartorius-stedim.com

APPENDIX H2 2021

Buy side Sell side Number of Number of Traded volume in Number of Number of Traded volume in executions shares EUR executions shares EUR TOTAL 2,810 95,701 44,247,756.63 2,600 94,714 45,073,166.52 01/07/2021 52 2,000 790,040.00 11 300 120,741.00 02/07/2021 4 300 118,200.00 20 500 198,220.00 05/07/2021 11 400 157,400.00 6 104 41,275.52 06/07/2021 - - - 51 2,096 859,234.24 07/07/2021 - - - 26 1,100 467,203.00 08/07/2021 - - - 9 400 175,200.00 09/07/2021 41 1,300 563,784.00 - - - 12/07/2021 - - - 45 1,100 485,100.00 13/07/2021 13 600 262,422.00 7 300 133,860.00 14/07/2021 1 51 22,593.00 4 300 134,700.00 16/07/2021 - - - 9 200 91,900.00 19/07/2021 42 1,349 613,646.61 4 100 46,250.00 20/07/2021 35 1,900 857,451.00 - - - 21/07/2021 143 5,996 2,620,431.88 32 1,009 458,802.39 22/07/2021 16 500 218,000.00 82 2,091 938,900.82 23/07/2021 1 100 45,600.00 38 1,175 542,732.50 26/07/2021 21 900 413,091.00 20 625 291,443.75 27/07/2021 10 400 181,772.00 20 800 368,400.00 28/07/2021 3 200 92,300.00 34 1,000 468,500.00 29/07/2021 11 400 187,400.00 7 200 94,700.00 30/07/2021 11 400 187,600.00 31 1,400 671,300.00 02/08/2021 10 500 239,500.00 15 400 193,400.00 03/08/2021 2 100 48,300.00 11 500 243,620.00 04/08/2021 6 100 48,300.00 14 500 246,000.00 05/08/2021 - - - 22 600 297,300.00 06/08/2021 52 1,600 776,800.00 - - - 09/08/2021 - - - 18 500 244,000.00 10/08/2021 1 100 49,000.00 30 856 423,035.20 11/08/2021 15 600 291,900.00 - - - 12/08/2021 18 701 336,472.99 4 144 69,651.36 13/08/2021 2 199 94,923.00 - - - 16/08/2021 14 200 95,100.00 5 300 144,600.00 17/08/2021 - - - 40 1,700 835,992.00 18/08/2021 - - - 26 1,000 504,500.00 19/08/2021 67 1,900 935,351.00 19 600 296,442.00 20/08/2021 5 100 50,000.00 42 1,500 755,595.00 23/08/2021 - - - 5 200 103,300.00 24/08/2021 - - - 1 100 52,000.00 25/08/2021 - - - 1 100 52,500.00 31/08/2021 - - - 4 100 53,060.00 20/09/2021 98 1,200 596,700.00 4 400 208,200.00 21/09/2021 - - - 36 800 423,384.00 23/09/2021 - - - 4 200 107,600.00 27/09/2021 120 3,500 1,722,770.00 - - - 28/09/2021 146 3,614 1,708,265.52 - - - 29/09/2021 - - - 113 3,200 1,556,512.00 30/09/2021 - - - 4 200 98,500.00 01/10/2021 125 5,000 2,309,750.00 9 400 189,200.00 04/10/2021 125 5,491 2,416,534.19 1 100 45,200.00 05/10/2021 7 100 43,540.00 82 3,300 1,479,258.00 06/10/2021 39 1,400 620,704.00 - - - 07/10/2021 50 2,200 968,990.00 44 851 380,082.13 08/10/2021 17 700 305,900.00 17 749 331,597.28 11/10/2021 35 1,000 429,500.00 6 300 129,600.00 12/10/2021 10 200 85,800.00 49 2,104 924,729.04 13/10/2021 - - - 110 3,596 1,628,700.32 Buy side Sell side Number of Number of Traded volume in Number of Number of Traded volume in executions shares EUR executions shares EUR 14/10/2021 1 100 45,660.00 53 2,000 933,460.00 15/10/2021 10 400 186,200.00 37 600 283,002.00 18/10/2021 24 700 324,618.00 8 400 187,860.00 19/10/2021 26 1,200 560,400.00 35 1,100 523,699.00 20/10/2021 99 3,200 1,467,872.00 27 3,200 1,498,272.00 21/10/2021 1 100 46,900.00 36 2,000 959,000.00 22/10/2021 8 500 239,500.00 52 600 291,900.00 25/10/2021 - - - 26 700 338,338.00 26/10/2021 48 1,900 901,987.00 34 1,100 528,902.00 27/10/2021 60 2,516 1,189,439.00 10 600 288,900.00 28/10/2021 12 384 180,311.04 19 800 380,400.00 29/10/2021 2 100 47,100.00 - - - 01/11/2021 - - - 23 1,100 533,500.00 02/11/2021 5 200 96,300.00 14 700 344,400.00 03/11/2021 - - - 6 200 99,300.00 04/11/2021 2 100 49,300.00 15 400 199,800.00 05/11/2021 218 5,200 2,432,092.00 - - - 08/11/2021 - - - 38 2,800 1,318,212.00 09/11/2021 18 400 186,940.00 21 600 283,500.00 10/11/2021 69 4,000 1,830,200.00 2 11 5,071.00 11/11/2021 12 300 136,101.00 19 789 364,731.03 12/11/2021 - - - 20 1,000 470,500.00 15/11/2021 8 200 94,700.00 22 800 382,000.00 16/11/2021 18 800 378,200.00 4 100 47,800.00 17/11/2021 8 300 142,200.00 38 1,300 626,197.00 18/11/2021 16 505 243,697.85 15 700 338,898.00 19/11/2021 - - - 116 5,200 2,577,380.00 22/11/2021 12 700 345,499.00 12 400 204,600.00 23/11/2021 212 6,295 2,979,990.05 20 500 239,500.00 24/11/2021 29 1,106 518,183.12 20 1,200 567,936.00 25/11/2021 - - - 56 1,700 817,666.00 26/11/2021 17 400 191,100.00 128 4,305 2,161,239.15 29/11/2021 37 1,100 561,000.00 47 895 468,980.00 30/11/2021 - - - 83 3,045 1,609,982.85 01/12/2021 12 300 149,100.00 - - - 02/12/2021 79 2,300 1,124,700.00 - - - 03/12/2021 18 800 386,784.00 22 1,000 495,500.00 06/12/2021 125 5,194 2,414,015.38 - - - 07/12/2021 - - - 103 4,169 1,985,027.66 08/12/2021 2 100 47,700.00 48 1,900 931,304.00 09/12/2021 8 200 95,500.00 - - - 10/12/2021 28 1,300 614,796.00 - - - 13/12/2021 13 500 233,000.00 - - - 14/12/2021 63 1,600 728,800.00 - - - 15/12/2021 - - - 22 800 373,200.00 16/12/2021 13 500 231,500.00 22 1,000 477,600.00 17/12/2021 19 700 319,900.00 - - - 20/12/2021 31 600 272,358.00 19 604 284,085.36 21/12/2021 16 700 319,403.00 32 596 277,044.64 22/12/2021 6 200 91,500.00 17 1,000 465,540.00 23/12/2021 5 100 46,300.00 3 200 94,100.00 24/12/2021 - - - 3 100 47,100.00 27/12/2021 - - - 22 932 443,790.44 28/12/2021 - - - 8 368 177,607.84 29/12/2021 - - - 9 200 97,400.00 30/12/2021 - - - 19 700 343,819.00 31/12/2021 21 600 291,078.00 3 200 99,100.00

