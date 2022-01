Wien (www.fondscheck.de) - Die auf nachhaltige Investments spezialisierte EB-SIM erweitert ihre Geschäftsführung, so die Experten von "FONDS professionell".Bernhard Graeber rücke als "Head of Alternative Assets" in das Gremium auf. Als vierter Chef der EB-SIM sei er damit für das Portfoliomanagement alternativer Anlagen, Alternative Assets, verantwortlich. Aktuell würden dazu drei Fonds im Bereich erneuerbare Energien, ein Private Debt Fonds und weitere private Platzierungen in dem Segment zählen. Das Anlagespektrum solle unter seiner Leitung nun weiter ausgebaut werden. ...

