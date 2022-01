München (ots) -



Da das Handball-EM Testspiel Deutschland gegen Serbien Corona bedingt abgesagt werden musste, trifft die deutsche Nationalmannschaft nun auf einen neuen Gegner, die Schweiz. Die Begegnung wird am Freitag, den 7. Januar 2022, um ca. 15:50 Uhr live im Ersten übertragen. Dies ist eines der letzten Testspiele vor dem Start der Handball-EM in der Slowakei und Ungarn am 13. Januar 2022.



