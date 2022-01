Samsung Electronics Amercia geht eine Partnerschaft mit dem Cardano-Blockchain-Projekt Veritree ein. Ihr gemeinsames Ziel ist der Kampf gegen den Klimawandel und seine Folgen. Konkret wollen Sie zwei Millionen Bäume in Madagaskar alleine in Q1/22 pflanzen. Der Cardano-Kurs (ADA) bleibt bisher unbeeindruckt - diese Marken müssen Anleger auf dem Schirm haben.Am Dienstagabend gab Sidney Vollmer, Head of Brand and Comms der Cardano Foundation, via Twitter bekannt, dass eine langfristige Partnerschaft ...

