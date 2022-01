Durch die Entwicklung eines Impfstoffes gegen Covid-19 ist die Biotech-Gesellschaft Moderna weltweit berühmt geworden. Doch das Unternehmen sagt auch zahlreichen anderen Infektionskrankheiten mit der hauseigenen mRNA-Technologie den Kampf an. Bei einem vielversprechenden Programm haben die Amerikaner nun eine Phase-1-Studie gestartet.Im Konkreten handelt es sich um mRNA-1189, einem potenziellen Impfstoff gegen Epstein-Barr-Virus (EBV). In den USA sollen in die Studie mit dem Namen "Eclipse" etwa ...

