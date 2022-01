DJ Stellantis und Amazon arbeiten bei Fahrzeugsoftware zusammen

Von Kim Richters

BARCELONA (Dow Jones)--Der Autobauer Stellantis und der US-Technologieriese Amazon wollen bei der Entwicklung von Fahrzeugsoftware und deren Einsatz künftig zusammenarbeiten. Wie die Stellantis NV und die Amazon.com Inc gemeinsam mitteilten, wurde eine Reihe von mehrjährigen Vereinbarungen getroffen. Diese beinhalteten die Verwendung der Amazon-Technologie in der gesamten Unternehmensstruktur von Stellantis und die Software für die Plattform STLA Smartcockpit, die ab 2024 in Millionen Fahrzeugen von Stellantis eingesetzt werden soll.

"Wir entwickeln Lösungen, die Stellantis dabei helfen werden, vernetzte und personalisierte Erlebnisse im Fahrzeug zu beschleunigen, so dass jeder Moment in Bewegung intelligent, sicher und auf jeden Insassen zugeschnitten sein kann", so Amazon-Chef Andy Jassy.

Zu den finanziellen Bedingungen der Vereinbarungen machten die beiden Unternehmen keine Angaben.

