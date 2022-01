DJ Markit: Geschäfte der US-Dienstleister wachsen im Dezember langsamer

NEW YORK (Dow Jones)--Die Geschäftsaktivität in der US-Dienstleistungsbranche hat im Dezember langsamer als im Vormonat zugenommen. Der für den Sektor ermittelte Einkaufsmanagerindex sank auf 57,6 (November: 58,0), wie IHS Markit in zweiter Veröffentlichung mitteilte. Volkswirte hatten einen Wert von 57,3 Punkte prognostiziert. Vorläufig waren 57,5 genannt worden.

Auch insgesamt hat sich die Entwicklung in der US-Wirtschaft im Dezember verlangsamt. Der Sammelindex für die Produktion in der Privatwirtschaft - Industrie und Dienstleister zusammen - fiel auf 57,0 (57,2) Punkte. Oberhalb von 50 Punkten signalisiert das Konjunkturbarometer ein Wachstum, darunter eine Schrumpfung.

"Das Wachstum im Dienstleistungssektor blieb im Dezember stark, was auf einen soliden Aufschwung Ende 2021 hindeutet", kommentierte Volkswirt Sian Jones die Daten. Obwohl sich die Expansion der Produktion leicht abschwächte, habe der Auftragseingang angezogen, und die Kundennachfrage steige so schnell wie seit fünf Monaten nicht mehr.

