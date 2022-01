Auchan führe Gespräche mit Private-Equity-Firmen über ein mögliches Angebot, berichtete die Nachrichtenagentur Bloomberg am Mittwoch unter Berufung auf mit der Sache vertraute Personen. Ob es zu einer Offerte komme, sei jedoch noch unklar. Der Kurs der Carrefour-Aktie sprang nach den Nachrichten deutlich an und lag am Nachmittag ...

Den vollständigen Artikel lesen ...