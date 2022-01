DGAP-News: One Square Advisory Services S.á.r.l. / Schlagwort(e): Anleihe/Insolvenz

One Square: Deutsche Lichtmiete AG - 2. Statusbericht vom 5. Januar 2022



05.01.2022 / 17:06

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



München, 5. Januar 2022

Amtsgericht Oldenburg bestellt RA Rüdiger Weiß zum vorläufigen Insolvenzverwalter

Regelinsolvenz, keine Eigenverwaltung

One Square in den vorläufigen Gläubigerausschuss bestellt

Anleger können sich registrieren



Das Amtsgericht Oldenburg hat heute folgende Beschlüsse gefasst:

RA Rüdiger Weiß wird zum (vorläufigen) Insolvenzverwalter bestellt

Verfügungen der Deutschen Lichtmiete sind nur mit Zustimmung des vorläufigen Insolvenzverwalters wirksam

Es wird ein fünfköpfiger vorläufiger Gläubigerausschuss eingesetzt

One Square in den vorläufigen Gläubigerausschuss bestellt



Die u.a. seitens One Square hinterlegten Schutzschriften, insbesondere gegen eine Eigenverwaltung, haben offensichtlich dazu beigetragen, dass das Insolvenzverfahren über das Vermögen der Deutsche Lichtmiete AG durch einen unabhängigen Insolvenzverwalter in Form einer Regelinsolvenz geführt wird.

Damit ist sichergestellt, dass die Rechte und Interessen der Gläubiger angemessen vertreten und im Sinne einer maximalen Quote wahrgenommen werden.





Registrierung für Anleihegläubiger



One Square fordert daher alle Anleihegläubiger auf, sich zu registrieren und damit die Position der Anleihegläubiger zu stärken. One Square wird alle Anleihegläubiger, die One Square eine Vollmacht erteilen, im vorläufigen Insolvenzverfahren und in etwaigen Gläubigerversammlungen vertreten. Zudem wird One Square als gemeinsamer Vertreter für die Anleihen der Deutsche Lichtmiete kandidieren.



Alle interessierten Anleger können One Square eine Vollmacht erteilen. Die Vertretung durch One Square ist kostenlos.



Alle notwendigen Unterlagen finden Sie auf unserer Website unter https://onesquareadvisors.com/deutschelichtmiete







Kontakt

One Square Advisors

- Deutsche Lichtmiete -

Theatinerstrasse 36

D-80333 München

E-Mail: lichtmiete@onesquareadvisors.com

www.onesquareadvisors.com



05.01.2022 Veröffentlichung einer Corporate News/Finanznachricht, übermittelt durch DGAP - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Die DGAP Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter http://www.dgap.de