Wer bei Steinhoff schon auf die große Rallye gesetzt hatte, dürfte angesichts der Kurse vom Dienstag etwas entgeister gewesen sein. Obschon die Stimmung an den Märkten insgesamt weiterhin hervorragend ausfiel, ging es mit den Anteilen des Möbelkonzerns um etwas mehr als fünf Prozent in die Tiefe. Grund zur Panik ist das allerdings noch lange nicht.Es handelt sich lediglich um Gewinnmitnahmen und damit einhergehenden Schwankungen, die in diesen Größenordnungen zu erwarten waren und die Aufwärtsbewegung an sich noch nicht in Gefahr bringen. ...

Den vollständigen Artikel lesen ...