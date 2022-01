In einem Parodie-Video kritisiert sich das chinesische Staatsfernsehen die USA. Verpackt in einer skurrilen James-Bond-Nachahmung: der Zwist um Spionage-Vorwürfe gegen Huawei. Die Fronten zwischen den USA und dem chinesischen Telekommunikationsunternehmen Huawei sind verhärtet - und das nicht erst seit gestern. Bereits Ex-Präsident Donald Trump hatte in seiner Amtszeit Sanktionen gegen das Unternehmen eingeführt, von einem "Huawei-Bann" war die Rede. Der beinhaltet unter anderem, dass die Firma nicht mehr mit US-Konzernen wie Google, Intel und Microsoft ...

Den vollständigen Artikel lesen ...