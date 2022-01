DJ PTA-PVR: Wiener Privatbank SE: Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Beteiligungsmeldung gemäß § 135 Abs. 2 BörseG

Wien (pta012/05.01.2022/17:04) - Beteiligungsmeldung gem §§ 130 bis 134 BörseG 2018

Wien, 5.1.2022

Überblick

Meldung erfolgt nach Fristablauf

Achtung: Gem § 137 BörseG 2018 ist das Ruhen der Stimmrechte zu beachten, wenn eine Person gegen die Beteiligungsmeldepflicht verstößt.

1. Emittent: Wiener Privatbank SE

2. Grund der Mitteilung: Erwerb/Veräußerung von Aktien (Stimmrechten)

3. Meldepflichtige Person Gemeinsam vorgehende Rechtsträger (§ 133 Z 7 BörseG 2018)

Vorname Name/Nachname Sitz Staat Johann Kowar Kowar KG Wien Österreich J.K. Beteiligungs GmbH Wien Österreich SONNE PRIVATSTIFTUNG Wien Österreich

4. Namen der Aktionäre: Die in Punkt 3 beschriebenen Personen

5. Datum der Schwellenberührung: 29.12.2021

6. Gesamtposition der meldepflichtigen Person

Prozentanteile der Stimmrechte, die zu Aktien gehören (7.A) Prozentanteile der Stimmrechte, die die Finanz-/sonstigen Instrumente repräsentieren (7.B.1 + 7.B.2) Summe von 7.A + 7.B in % Gesamtzahl der Stimmrechte des Emittenten Situation am Tag der Schwellenberührung 9,91 % 0,00 % 9,91 % 5 004 645 Situation in der vorherigen Meldung (sofern anwendbar) 9,91 % 0,00 % 9,91 %

Details

7. Details über die gehaltenen Instrumente am Tag der Berührung der Schwelle:

A: Stimmrechte, die zu Aktien gehören ISIN der Aktien Anzahl der Stimmrechte Prozentanteil der Stimmrechte Direkt (§ 130 BörseG 2018) Indirekt (§ 133 BörseG 2018) Direkt (§ 130 BörseG 2018) Indirekt (§ 133 BörseG 2018) AT0000741301 39 707 456 257 0,79 % 9,12 % Subsumme A 495 964 9,91 % B 1: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 1 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Anzahl der Stimmrechte die erworben werden können Prozentanteil der Stimmrechte Subsumme B.1 B 2: Finanzinstrumente / sonstige Instrumente gem § 131 Abs 1 Z 2 BörseG 2018 Art des Instruments Verfalldatum Ausübungsfrist Physisches oder Anzahl der Prozentanteil Cash Settlement Stimmrechte der Stimmrechte Subsumme B.2

8. Information in Bezug auf die meldepflichtige Person:

Die meldepflichtige Person (Punkt 3) wird nicht von einer natürlichen/juristischen Person kontrolliert und kontrolliert auch keine andere Person, die direkt oder indirekt Instrumente am Emittenten hält.

Volle Kette der kontrollierten Unternehmen, über die die Stimmrechte und/oder Finanz-/sonstigen Instrumente gehalten werden, beginnend mit der obersten kontrollierenden natürlichen oder juristischen Person:

Ziffer Name Direkt kontrolliert Direkt gehaltene Direkt gehaltene Finanz-/ Total von durch Ziffer Stimmrechte in Aktien (%) sonstige Instrumente (%) beiden (%) 1 Johann Kowar 0,79 % 0,79 % 2 SONNE 1 8,94 % 8,94 % PRIVATSTIFTUNG 3 Kowar KG 1 0,00 % 0,00 % J.K. 4 Beteiligungs 2 0,18 % 0,18 % GmbH

9. Im Falle von Stimmrechtsvollmacht

Datum der Hauptversammlung: -

Stimmrechtsanteil nach der Hauptversammlung: - entspricht - Stimmrechten

10. Sonstige Kommentare:

Die SONNE Privatstiftung, als Kommanditistin der Kowar KG, hat die von der Kowar KG gehaltenen Aktien an der Wiener Privatbank SE aus der Kowar KG entnommen. Dadurch sinkt der Beteiligungsbesitz der Kowar KG auf 0%, während sich der Beteiligungsbesitz der SONNE Privatstiftung auf 8,94% erhöht. Die Gesamtsumme der Stimmrechte der Gruppe gemeinsam vorgehender Rechtsträger bleibt unberührt.

Wien am 5.1.2022

(Ende)

Aussender: Wiener Privatbank SE Adresse: Parkring 12, 1010 Wien Land: Österreich Ansprechpartner: Michael Müller, Leitung Investor Relations Tel.: +43 1 534 31-235 E-Mail: michael.mueller@wienerprivatbank.com Website: www.wienerprivatbank.com

ISIN(s): AT0000741301 (Aktie) Börsen: Amtlicher Handel in Wien

[ Quelle: http://adhoc.pressetext.com/news/1641398688432 ]

© pressetext Nachrichtenagentur GmbH Pflichtmitteilungen und Finanznachrichten übermittelt durch pressetext.adhoc. Archiv: http://adhoc.pressetext.com . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Aussender verantwortlich. Kontakt für Anfragen: adhoc@pressetext.com oder +43-1-81140-300.

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2022 11:05 ET (16:05 GMT)