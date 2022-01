DJ Aktien Schweiz treten auf der Stelle - Nestle-Minus bremst SMI aus

ZÜRICH (Dow Jones)--Der Start in das neue Jahr am Schweizer Aktienmarkt verläuft weiter schwunglos. Wie schon am Montag und Dienstag hing der SMI auch am Mittwoch im Vergleich zu den meisten europäischen Pendants zurück und ging nur dank einer kleinen Schlussrally praktisch unverändert mit 12.906 Punkten aus dem Tag. Bei den 20 SMI-Werten standen sich 13 Kursgewinner und 7 -verlierer gegenüber. Umgesetzt wurden 29,78 (Dienstag: 34,52) Millionen Aktien.

Während vielerorts die abebbenden Sorgen vor schwerwiegenden Folgen der Corona-Virusvariante Omikron weiter Konjunkturzuversicht schürten, die insbesondere zyklische Aktien antrieb, bremsten in Zürich erneut schwer gewichtete wenig zyklische Aktien.

Zur Wochenmitte traf dies besonders auf Nestle zu. Der Kurs sackte um 2,7 Prozent ab, nachdem Jefferies die Aktie auf "Underperform" abgestuft hatte. Nestle werde es 2022 schwer haben, im Geschäft mit Kaffee und Tierfutter ähnlich stark abzuschneiden wie in der Hochphase der Pandemie, erwarten die Experten. Während von zehn Analysehäusern sieben zum Kauf der Aktie rieten, sehe Jefferies den Zeitpunkt gekommen, nach zuvor "Neutral" nun mit "Underperform" zu votieren.

Erneut im Minus schloss die Augenheilkunde-Aktie Alcon (-1,3%) und auch für das Pharma- und Chemiepapier Lonza (-0,8%) ging es erneut nach unten. SMI-Tagesgewinner waren Richemont (+3,1%) gefolgt von Logitech (+2,7%).

Swisscom zeigten sich minimal im Minus nach der Mitteilung, dass das Telekomunternehmen mit Orell Füssli eine strategische Partnerschaft eingeht zur Entwicklung, Verwaltung und Nutzung von verbindlichen digitalen Nachweisen.

In der zweiten Reihe schlossen SIG Combibloc 1,7 Prozent fester. Das Unternehmen hatte die Übernahme des Geschäfts mit Kartonverpackungen für Frischprodukte von Evergreen in Asien gemeldet. Die Übernahme soll sich ab dem ersten Jahr positiv auf den Cashflow und den Gewinn auswirken.

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/gos/raz

(END) Dow Jones Newswires

January 05, 2022 11:44 ET (16:44 GMT)

Copyright (c) 2022 Dow Jones & Company, Inc.