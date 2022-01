Hinweise darauf, dass die Corona-Pandemie durch die Omikron-Variante langsam auslaufen könnte, verdichteten sich in den letzten Tagen. Auch wenn es noch längst keine Gewissheit darüber gibt, ob Verläufe bei der Mutante tatsächlich weitgehend glimpflich verlaufen, so haben die Börsianer sich schon mal entsprechend positioniert.Das resultierte in den letzten Tagen auch darin, dass einstige Corona-Gewinner schwer unter die Räder gekommen sind. Dazu zählt auch HelloFresh (DE000A161408), wo die Verkäufer am Dienstag sämtliche Hemmungen ...

