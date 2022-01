Die amerikanischen Aktienmärkte heute mit überschaubarem Unterhaltungswert - man wartet nun auf die heutigen Aussagen der US-Notenbank Fed in ihrem FOMC-Protokoll zu ihrer Bilanzsumme. Das wird der vielleicht entscheidende Trigger für Kursbewegungen in den nächsten Tagen, denn dabei hat die Fed in drei Optionen mit jeweils unterschiedlicher Wirkung auf die Aktienmärkte (von "harmlos" bis "heftig", ...

Den vollständigen Artikel lesen ...