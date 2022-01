Silberverbrauch in der Industrie in 2021 auf neuem Höchststand Schätzungen des Silver Institutes gehen von einem Sechs-Jahres-Hoch bei der industriellen Silbernachfrage aus. Nicht nur die Industrie, sondern auch in jedem wichtigen Bereich der Silberverwendung ist die Silbernachfrage angestiegen. Bei den physischen Silberinvestitionen wird für 2021 ein Sechs-Jahres-Hoch prognostiziert, so Philip Newman, Managing Director von Metal Focus. Dies entspricht einem Anstieg von 32 Prozent (64 Millionen ...

