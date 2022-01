NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Rolls-Royce auf "Neutral" mit einem Kursziel von 140 Pence belassen. Europäische Aktien aus dem Bereich zivile Luftfahrt sowie von Fluggesellschaften seien sehr stark in das neue Jahr gestartet, schrieb Analyst David Perry in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Zwar sei es noch zu früh für definitive Schlussfolgerungen, doch falls sich 2022 die Luftfahrttrends von den Corona-Fallzahlen entkoppelten, dürfte die Branche stark davon profitieren. Die besten Chancen sieht er etwa für Airbus, MTU, Safran und IAG./ck/he



Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2022 / 19:08 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2022 / 19:11 / GMT





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.



ISIN: GB00B63H8491

