Selbst auch im heute nachgebenden späten Tradegate-Handel notiert die Aktie von BAYER aktuell lediglich um - 0,2 % schwächer. Dies ist umso überraschender, als sich Bayer nach den nun schon seit 2016 in den USA anhängigen und längst noch nicht vollständig entschiedenen milliardenschweren Prozessen wegen vermeintlicher Krebsverursachung durch den Unkrautvernichter Glyphosat seit 03.01. zu allem Überfluss nun auch noch der Einreichung von Aktionärsklagen in Deutschland in einer aktuellen Forderungshöhe von 2,2 Mrd. EUR ausgesetzt sieht, ...

Den vollständigen Artikel lesen ...