Der Techriese Apple hat erstmals in seiner Geschichte die Marke von 3 Billionen Dollar Marktkapitalisierung erreicht und damit am Aktienmarkt neue Maßstäbe gesetzt. Der Chef einer Investmentgesellschaft sieht das Ende der Fahnenstange bei Apple aber noch nicht erreicht.? Apple knackt Meilenstein von 3 Billionen US-Dollar Marktkapitalisierung? Investor glaubt an weiter stärkeres Wachstum als die Weltwirtschaft? Bewertung gerechtfertigtDie magische Kursmarke von 186,56 US-Dollar hatten ...

Den vollständigen Artikel lesen ...