In 2021 gewann die Tesla-Aktie rund 50 Prozent an Wert hinzu. Und auch im neuen Jahr dürfte es mit der Aktie rasant aufwärts gehen, glaubt Argus Research-Analyst Bill Selesky.? Analyst empfiehlt Tesla-Aktie weiterhin zum Kauf? Kursziel um 30 Prozent angehoben? Neues, riesiges Einnahmenpotential durch geöffnetes LadenetzBill Selesky von Argus Research ist überzeugt, dass Tesla auch im neuen Jahr an den Erfolg des Vorjahres anknüpfen kann. Daher bestätigte er sein "Buy"-Rating für ...

