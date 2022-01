Highlights:

- Dirty Clean Food hat einen neuen 3-Jahres-Vertriebsvertrag mit Metro Alliance Ltd. für den Vertrieb der klimaneutralen, regenerativen Hafermilch des Unternehmens in Hong Kong und Macao abgeschlossen.

- Metro Alliance Ltd. ist eine Tochtergesellschaft der Bright Food Global Distribution Company Ltd, die mehr als 1.600 Standorte in Hongkong und Macao beliefert.

- Wide Open Agriculture und Metro Alliance gehen davon aus, dass die Vereinbarung für Dirty Clean Food einen Umsatz von etwa 700.000 Dollar pro Jahr bedeuten wird.

- Die Vereinbarung umfasst alle vier Geschmacksrichtungen der Hafermilch von Dirty Clean Food - Original, Barista, Chocolate und Coffee - die erste Lieferung wird voraussichtlich im März 2022 eintreffen.

- Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass Dirty Clean Food Oat Milk in den kommenden Monaten in weiteren Regionen vertrieben wird.

Donnerstag, 6. Januar 2022

Wide Open Agriculture Limited (ASX: WOA) ("WOA" oder das "Unternehmen"), gibt bekannt, dass es eine Vertriebsvereinbarung mit Metro Alliance Ltd. in Hongkong ("Metro Alliance") unterzeichnet hat, um die Hafermilch von Dirty Clean Food in Hongkong und Macao anbieten zu können.

Die Hafermilch von Dirty Clean Food ist die weltweit erste CO2-neutrale Hafermilch, die aus regenerativ angebautem Hafer hergestellt wird.

Metro Alliance ist eine der Tochtergesellschaften von Bright Food Global Distribution Company Ltd, einem führenden Vertriebs- und Distributionspartner, der im Einzelhandel mit verpackten Waren und in der Lebensmitteldienstleistungsbranche im gesamten asiatisch-pazifischen Raum tätig ist und Hongkong, Macao, China, Australien und Neuseeland abdeckt. Metro Alliance hat sich darauf spezialisiert, eine Brücke zwischen den Verbrauchern in Hongkong und den weltweiten Feinkostmarken zu schlagen, wobei der Schwerpunkt auf Geschmack, Gesundheit und Genuss liegt. Das Unternehmen verfügt über weitreichende Beziehungen zu führenden Einzelhändlern und Lebensmitteldienstleistern in Hongkong mit mehr als 1.600 Standorten in seinem Vertriebsnetz und ist damit ein idealer Partner für den Vertrieb der Hafermilch von Dirty Clean Food.

"Wir freuen uns über die Zusammenarbeit mit Metro Alliance," meinte Jay Albany, der CEO von Dirty Clean Food. "Wir betrachten Hongkong und Macao als strategisch wichtige Märkte, da wir die Expansion unserer Marke in pflanzliche Produkte in Asien vorantreiben."

Im Rahmen der Vereinbarung wird Metro Alliance für drei Jahre exklusiver Vertriebspartner für den Verkauf, das Marketing und das Management von Dirty Clean Food Oat Milk in Hongkong und Macao. Metro Alliance erwartet für das erste Jahr einen geschätzten Einzelhandelsumsatz von ca. 1.700.000 AUD, was einem Umsatz von ca. 700.000 AUD für Dirty Clean Food entspricht.

Regina Kan, Head of Marketing bei Metro Alliance, meinte: "Metro Alliance fühlt sich geehrt, mit Wide Open Agriculture zusammenzuarbeiten und freut sich darauf, die hochwertige Hafermilch von Dirty Clean Food auf den Märkten Hongkong und Macao einzuführen."

Die Gewinnung eines Vertriebspartners für Hongkong und Macao ist ein weiterer Beweis für die wachsende globale Präsenz und die Ambitionen von Dirty Clean Food. Hongkong und Macao kommen zu Singapur in Asien, den sechs Golfkooperationsländern im Nahen Osten und der nationalen Expansion in Australien mit Woolworths für die Hafermilch von Dirty Clean Food in den letzten sechs Monaten hinzu. Das Unternehmen geht weiterhin davon aus, dass in den kommenden Monaten neue Regionen zum Vertrieb von Hafermilch hinzukommen werden, da der Bau einer pflanzlichen Milchproduktionsanlage in Australien voranschreitet, von der erwartet wird, dass sie die weltweit niedrigsten Kohlenstoffemissionen pro Liter Hafermilch produziert.

"Die Zeit für Hafermilch ist gekommen," meinte Jay Albany, CEO von Dirty Clean Food. "Im vergangenen Jahr haben wir in die Erweiterung unseres Portfolios an regenerativen und pflanzlichen Produkten investiert und gleichzeitig den Vertrieb aufgebaut, um das Wachstum zu beschleunigen. Es ist klar, dass unser Wertversprechen weltweit Anklang findet, während wir für 2022 ein robustes Umsatzwachstum bei Hafermilch planen."

WICHTIGSTE BESTIMMUNGEN DER VERTRIEBSVEREINBARUNG

- Allgemein. Metro Alliance wird die Hafermilch von Dirty Clean Food in Hongkong und Macau zum Verkauf anbieten.

- Lieferung. Die erste Lieferung an Metro Alliance wird voraussichtlich im März 2022 erfolgen.

- Nachfrage. Beide Parteien gehen davon aus, dass die Nachfrage bei ca. 25.000 Einheiten pro Monat liegen wird. Diese Zahl stellt eine Schätzung dar.

- Exklusivität. WOA erklärt sich mit einer Exklusivität von 36 Monaten für Metro Alliance ab dem 1. März 2022 einverstanden.

- Geschmacksrichtungen. Neben der Original-Geschmacksrichtung wird Metro Alliance auch Dirty Clean Food Barista-Hafermilch (1L), Dirty Clean Food Schokoladen-Hafermilch (1L) und Dirty Clean Food Kaffee-Hafermilch (1L) anbieten.

- Haltbarkeit und Lagerung. WOA stellt sicher, dass die an Metro Alliance gelieferten Produkte eine Mindesthaltbarkeit von sechs (6) Monaten haben. Die Produkte können bei Umgebungstemperatur gelagert und am besten in der Kühltheke des Geschäfts verkauft werden.

- Laufzeit. Es ist beabsichtigt, dass diese Vereinbarung je nach Performance eine Laufzeit von 36 Monaten haben wird.

Diese Pressemitteilung wurde in Übereinstimmung mit den vom Unternehmen veröffentlichten Richtlinien für die kontinuierliche Offenlegung genehmigt und vom Board of Directors abgesegnet.

[ENDE]

Für Investoren-, Medien- oder sonstige Anfragen wenden Sie sich bitte an:

Jay Albany

Chief Executive Officer, Dirty Clean Food

jay.a@wideopenagriculture.com.au

Ben Cole

Managing Director, Wide Open Agriculture

mailto:ben@wideopenagriculture.com.au

Über Wide Open Agriculture Ltd.

Wide Open Agriculture (WOA) ist ein an der ASX notiertes, führendes australisches Unternehmen im Bereich regenerative Lebensmittel und Landwirtschaft. Unter der innovativen Marke Dirty Clean Food des Unternehmens werden Lebensmittelprodukte mit einem Fokus auf bewusste Konsumenten in Australien und Südostasien vermarktet und vertrieben. Die Produkte werden aufgrund ihres Marktpotenzials und ihrer positiven Auswirkungen auf Landwirte, deren Anbauflächen und das regionale Umfeld ausgewählt. Der Sitz des Unternehmens befindet sich im Wheatbelt von Westaustralien. WOA operiert nach dem Grundsatz der ‚4 Renditen' tätig und bemüht sich, messbare Ergebnisse bei den Erträgen in den Bereichen Finanzen, Natur, Gesellschaft und Inspiration zu erzielen.

WOA ist an der Australian Securities Exchange (Symbol: WOA) und an der Börse Frankfurt (Symbol: 2WO) notiert und das weltweit erste börsennotierte Unternehmen mit dem Grundsatz der ‚4 Renditen'.

www.wideopenagriculture.com.au

http://www.dirtycleanfood.com.au

